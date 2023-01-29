在中國與西方國家關係惡化並經歷疫情衝擊之後，其未來經濟發展是否能恢復過去榮景成為各界關注的問題。德媒引述智庫專家與政府機構的分析稱，中國經濟高速增長的繁榮盛世已成過去，未來要達到GDP年增長率近5%會相當困難，大約只能在低速增長的2~3%間徘徊。

《德國之聲》引述《ntv電視》網站一篇《中國繁榮盛世已成過去》的評論稱，中共領導層幾乎可以隨意「變出」增長的時代已經過去，幾個月的封鎖使大都市陷入癱瘓，去年底爆發的新冠感染浪潮，再加上房地產泡沫破裂，商品和能源價格上漲，以及全球經濟下滑後出口需求減弱等因素影響，官方設定的GDP增長5.5%的目標落空一點也不奇怪。

但是，大陸經濟若能在危機中達到3%，那麼在衝擊過去後，中國經濟是否有可能恢復到以前的增長速度？

評論認為，這似乎不太可能。2022年的GDP增長率是大約30年來最差的，與其說是危機時期的表現，不如說是一種新常態。德國聯邦外貿與投資署（GTAI）對中國經濟前景的分析估計，高速增長的年代已成過去，未來中國GDP會保持在每年只增長2%到3%。

德國墨卡托中國研究所首席經濟學家曾林（Max Zenglein）表示，過去的一年顯示了中國經濟的痛點所在，首先是臃腫的房地產行業占了整個中國經濟總量1/4。房地產業巨大的債務負擔下，許多大小公司倒閉，房市和房價崩潰對數以百萬計的中產階級屋主造成衝擊，間接降低了他們的消費欲。

此外，在封城期間的工作和收入損失也削弱了內部需求，外國對中國核心的出口產品的需求也明顯減弱。曾林說，中國領導層已經失去了管理經濟和「變出增長」的能力。不像2008年可以實施巨大的基礎設施支出計劃，如今「中國經濟已經發生了結構性的變化，你也不可能把失業的大學畢業生送到建築工地去。」

曾林認為， 2010年至2020年期間中國人均GDP翻了一番，官方目標是在2035年之前將經濟增長再次翻番，這需要達到年增長率近5%，未來要實現這一點會相當困難。如今的中國繼續面臨著落入「中等收入陷阱」的風險，這種最初快速追趕工業化國家進程突然停止的現象，在其他發展中國家也可以看到。只是中國較其他國家更早面臨這種情況。韓國目前也在經歷著類似的發展，然而，當地的人均GDP是中國的3倍。