天天擠上新聞焦點的新型聊天機器人模型「ChatGPT」，催生者AI研究實驗室OpenAI市值爆增突破200億美元，全球早期資金調研機構CBINSIGHTS最新報告顯示，2022年有110筆創投交易和ChatGPT族有關，投資資金超過26億美元，為個別項目創造新的紀錄。

「自動生成內容的人工智慧技術，是全新生成的空間」，CBINSIGHTS研究團隊指出，整個市場就等著投資金主們來開發，包括程式、影相、類似人類的語音等等一個個冒出，已經達到狂熱的地步。

該團隊確認的「ChatGPT族群」目前約有250家新創公司，33％尚未籌集任何外部股權資金，51％才在A輪募資、或A輪之前，顯示出此一族群近乎都是創投界的小鮮肉，投資者仍有大量機會及早獲得此項潛在的變革性技術。

此外，CBINSIGHTS統計，自動生成AI領域已有6家公司市值超過10億美元的獨角獸身份，OpenAI高達200億美元，Hugging Face20億美元，Lightricks18億美元，內容建立套件AI 驅動的Jasper15億美元，Glean和Stability AI都有10億美元。

ChatGPT族群中較小輩份的新創團隊，在2022年也都有不錯的募資成果，人工智慧模型開發人員和研究機構Anthropic在B輪募了5.8億美元，專注於人機介面的Inflection AI A輪募到2.25億美元，而NLP工具包開發團隊Cohere在B輪已從市場拿到1.25億美元。