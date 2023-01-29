上海易居房地產研究院28日公布「2022年中國百城庫存報告」顯示，截至2022年底，大陸100個城市新建商品住宅庫存總量為53,058萬平方公尺，相比2021年底增長1.3％。

報告指出，2022年住宅庫存總體呈現逐月拉升的趨勢，這和住宅銷售持續疲軟有關，體現出各房企去庫存方面陷入較大的窘境。數據指出，截至2022年底，100個城市中的一、二和三四線的新建商品住宅庫存總量分別為3,360、26,572和23,126萬平方公尺，相比2021年底增速分別為7.4％、-0.1％和2％。

從城市結構來看，一線城市的庫存拉升趨勢較為明顯，這和疫情衝擊較大、年底加快推盤等因素有關。而二線城市出現罕見的庫存下跌現象，說明受爛尾樓事件影響，新盤供應受衝擊，以及第四季持續的購房政策，刺激部分購房需求，消化了部分庫存。對於三四線城市而言，返鄉置業需求在減弱，客觀上也對去庫存造成壓力。