曾子益（右）劇中「渣到出汁」，被輪流修理。（民視提供）

拍完這場重頭戲，眾演員身心俱疲。左起曾子益、王瞳、賴慧如、尹昭德。（民視提供）

曾子益在8點檔《市井豪門》中飾演劈腿渣男，遭親友輪流教訓，除了被劇中媽媽賴慧如連環打巴掌，還被岳父尹昭德「拳拳到肉」教訓，尹昭德激動到用拳頭狂垂牆10多下，手都紅腫瘀青，還一度打到走心，差一點真的往曾子益臉上「貓下去」。

尹昭德表示這一場戲心裡壓力很大，從女婿口中聽到他要跟其他千金在一起，心痛到直接賞了連環巴掌，打完發現手很痛，但心更痛且憤怒難耐，「幸好忍住了，不然就對不起子益了。」

而賴慧如也表示這場戲全來真的，打到手掌隱隱作痛，加上這場戲是年前趕拍，大家為了儘快完成重頭戲，也討論好一次就到位，情緒都相當飽滿。曾子益被打成落水狗，苦笑說每個演員好像等著拿號碼牌，要輪流打他。

被打上癮的曾子益每天都會做「毆打紀錄」，分析每個人的打法，「像賴慧如打的時候就是充滿愛。」他本來以為尹昭德是最可怕的，沒想到近日和楚宣對戲，才領教到她的可怕是讓人不寒而慄，情緒超到位，演戲能量足夠，印象非常深刻。