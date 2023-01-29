開基玉皇宮凌霄寶殿29日白天塞爆祝壽信徒。（程炳璋攝）

天壇廟埕堆滿信徒焚燒的金紙。（程炳璋攝）

開基玉皇宮廣場代燒的金紙成堆。（程炳璋攝）

大年初九天公生，台南市鬧區2間上帝廟擠爆人潮，北區開基玉皇宮有虔誠信徒晚間8時就在神明前下跪占位搶祝壽，中西區台灣首廟天壇29日子時準備千份百元紅包發送，是廟方自新冠肺炎疫情以來重新發紅包，下午已出現排隊占位信徒。

每年大年初八晚上都掀起「搶拜天公」人潮，台南市區2家玉皇上帝廟都被信徒塞爆，附近街道人車鼎沸，民眾都在等待子時一到天公生，搶先祝壽。2家廟宇廣場的金紙堆積如山，廟方各自發送紀念禮吸引信徒。

台灣首廟天壇過去都會在除夕與大年初八晚上11時發送百元紅包，給信徒開春沾喜氣，每年發紅包的下午就會出現搬板凳占位的民眾。天壇29日白天累積數萬人潮參拜，越晚信徒越多，廟方贈送一碗碗熱騰騰魯麵，十分受歡迎，台南市長黃偉哲到場發送百元紅包給信徒。

開基玉皇宮29日累積1萬5000名參拜信徒，較往年略增。廟方表示今年收驚改運的人較往年更多，過年期間約有5000人，廟方每年除夕與大年初八晚上子時都會發送開春御守，入夜後排隊要御守的信徒都在排到廟外。

開基玉皇宮近年每到大年初八晚上8時，都有1名信徒李漢坤跪在凌霄寶殿拜椅前，跪到晚上11時第一時間向玉皇上帝祝壽，廟方表示，李男在安南區做茶葉生意，感念神明保佑生意順遂，每年都來長跪迎接天公生日，表達誠意。