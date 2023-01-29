前副總統陳建仁組閣，內閣名單陸續公布，但是前衛福部長陳時中卻不在列。針對陳時中是否被用完就丟？台北市議員侯漢廷表示，在民進黨有兩件事很重要︰要有戰功或者是派系領頭羊，民進黨才可能保你；但陳時中要戰功沒戰功、要派系也沒派系，因此陳時中就「可割可棄」。

針對陳時中是否被用完就丟？侯漢廷今（29日）在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，陳時中本來就不是英系多麼核心和重要的人物，他早期也是扁系，陳時中是因為在防疫期間稍稍有點力，他也不算是其他一些派系，只能盡全力來巴結蔡英文、討好蘇貞昌，最後才是所謂的英系，被總統蔡英文點名選台北市長。

侯漢廷接著指出，如今連蔡英文自己都不穩了，誰要保陳時中？接下來就是賴清德時代，陳時中也沒有討好過賴清德，當時台北市長選舉時，賴清德去為陳時中輔選，陳時中垮著臉，垂頭喪氣、無精打采，因此接下來的賴清德時代，怎麼會繼續任用陳時中。

侯漢廷點出，在民進黨當中，有兩件事很重要︰第一個要有戰功，若有戰功，犯多大的錯，民進黨原則上會繼續保護你，這樣才能讓更多人願意加入民進黨，讓更多人願意為民進黨立戰功；第二個就是某個重要派系的重要人物或領頭羊，民進黨也可以保你。

侯漢廷接著表示，但陳時中要戰功沒戰功，早就被大家唾棄，要派系也沒派系，畢竟蔡英文也要下台了。因此民進黨已經利用完畢，陳時中就「可割可棄」。