配合桃園捷運綠線鋼箱型梁吊裝施工需要，桃園捷運工程局112年1月30日至3月15日，每日晚間10時至翌日6時將進行蘆竹區中正北路(中正橋北端~南竹路)全線封閉，行經本路段者請改道中正路及富國路通行。

施工期間因有可能造成民眾交通動線上的改變，桃園市政府請市民體諒配合，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢。(https://reurl.cc/QWkZ90)