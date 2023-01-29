宜蘭縣學生與外澳慶天公的神尊一同下海衝浪，完的不亦樂乎。（慶天公顧問吳楊欽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年天公生很不一樣，天公首次和年輕人一起入海衝浪。（慶天公顧問吳楊欽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

慶天公今年將「大天公」、「三天公」固定在衝浪板前端，由年輕人輪流和神尊同樂。（慶天公顧問吳楊欽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

神尊衝浪結束後，上岸完成過火儀式。（慶天公顧問吳楊欽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為慶祝農曆初九玉皇大帝誕辰，宜蘭縣頭城鎮外澳慶天宮今（29日）農曆初八提前為供奉的烏面天公暖壽，在外澳沙灘扛著神轎舉辦過炭火儀式，今年很不一樣，天公首次和年輕人一起入海衝浪，接著上岸過火，保佑漁民、遊客平安。慶天公總幹事簡同陽表示，今年活動創新，辦的很成功，明年考慮續辦。

農曆正月初九為「天公生」，民眾會在這天去廟宇祈求整年平安，而外澳慶天宮會在前一天初八提前暖壽，信徒會在外澳沙灘扛著神轎或捧神尊赤腳過炭火堆，讓天公替百姓祈福保平安、漁民討海滿載而歸。

慶天公總幹事簡同陽指出，每年過火儀式一成不變，因外澳為著名衝浪區，遂突發奇想擲筊向天公詢問衝浪的想法，竟獲得同意，趕緊號召愛衝浪的年輕人幫忙。今多位年輕人在低溫下將「大天公」、「三天公」固定在衝浪板前端，輪流和神尊同樂，大夥兒玩的不亦樂乎，一點也不覺得冷，接著上岸完成過火儀式。

待儀式結束後，廟方擲筊問天公開心嗎？連續擲出3個聖筊表示開心；簡同陽說，今年首次加入創新衝浪活動，吸引不少民眾圍觀，辦得很熱鬧、成功，讓年輕族群跟長輩們共同完成重要儀式，有深厚的傳承意義，明年考慮續辦，讓更多神尊參與衝浪。