受國際景氣不佳等因素影響，發光二極體（LED）廠億光孫公司WOFI Leuchten Wortmann &Filz GmbH聲請破產。
億光今天公告表示，間接投資持股100%的孫公司WOFI難以再繼續營運，依循德國當地法令規範，在德國律師協助下，依法進行破產的法定程序。
億光指出，WOFI負債總額2087萬7606歐元，財產不足清償債務，聲請宣告破產；Arnsberg地方法院受理WOFI的破產申請。
對於WOFI聲請破產，億光強調，已認列WOFI的累積虧損，因此對財務業務並無重大影響。
受國際景氣不佳等因素影響，發光二極體（LED）廠億光孫公司WOFI Leuchten Wortmann &Filz GmbH聲請破產。
億光今天公告表示，間接投資持股100%的孫公司WOFI難以再繼續營運，依循德國當地法令規範，在德國律師協助下，依法進行破產的法定程序。
億光指出，WOFI負債總額2087萬7606歐元，財產不足清償債務，聲請宣告破產；Arnsberg地方法院受理WOFI的破產申請。
對於WOFI聲請破產，億光強調，已認列WOFI的累積虧損，因此對財務業務並無重大影響。
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