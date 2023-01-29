受國際景氣不佳等因素影響，發光二極體（LED）廠億光孫公司WOFI Leuchten Wortmann &Filz GmbH聲請破產。

億光今天公告表示，間接投資持股100%的孫公司WOFI難以再繼續營運，依循德國當地法令規範，在德國律師協助下，依法進行破產的法定程序。

億光指出，WOFI負債總額2087萬7606歐元，財產不足清償債務，聲請宣告破產；Arnsberg地方法院受理WOFI的破產申請。

對於WOFI聲請破產，億光強調，已認列WOFI的累積虧損，因此對財務業務並無重大影響。