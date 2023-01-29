北市北投警分局偵查隊金姓小隊長，遭網友在《記者爆料網》北部版LINE群組，指稱26日大年初五，與北聯幫綽號「金剛」的副幫主林紹剛餐敘，林男的小弟在旁拍照，眾人還歡笑比出YA，北投警分局調查後，對金姓小隊長記過處分。

北投警分局表示，金姓小隊長26日晚上9時簽退後，應朋友邀約幫郭姓友人慶生，前往西安街一處羊肉爐用餐，席間高姓友人臨時打電話給林，而林則在則在晚間10時抵達，眾人以茶代酒，歡慶舉杯，並由林的小弟幫忙拍照，並上傳自己的IG限時動態，不料遭人截圖。

當天餐費共2390元，由金姓小隊長以及友人共同分攤，林到場後，金則在半小時後付帳離開，警方澄清並非接受「特定對象」招待，而林男去年參選里長高票落選，林一度懷疑與選舉恩怨有關，但林在與金餐敘後2日又當街毆人，不排除林早已與人結怨，遭有心人將毆人影片，加上與警察餐敘的照片po上網，乘機拉警方下水。

北投警分局表示，金小隊長與林原本就是重型機車車友，曾有一起出遊，對於金未能恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，予以記過一次，以為警惕，北投警分局重申秉持不枉不縱原則從嚴懲處，以維護警察風紀。