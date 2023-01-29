國際數據公司（IDC）公布報告顯示，2022年全年大陸智慧型手機市場出貨量約2.86億支，年減13.2％，創有史以來最大降幅，時隔十年，大陸智慧型手機市場出貨量再次回落到3億支以下。

香港信報引述IDC報告指出，2022年的疫情對大陸智慧型手機市場影響很大，但本質上來看，疫情的影響只是起到雪上加霜的作用，並預期2023年雖然疫情管控政策已經結束，但是大陸智慧型手機市場前景依然難言樂觀，很難立即出現明顯反彈。

IDC認為，只有隨著經濟大環境和收入的陸續好轉和增加，消費者信心重新恢復，市場需求才有望在今年下半年真正實出現反彈。

品牌數據顯示，大陸手機廠商vivo在大陸市占率達18.6％，繼續保持領先地位，但較2021年的21.5％有所下降，出貨量年減逾25％。榮耀手機年增幅則達34.4％，全年總出貨量上升到第二位，市占率為18.1％。

此外，蘋果手機與OPPO並列2022年全年第三大暢銷品牌，市占率均為16.8％，但蘋果手機出貨量年減4.4％。