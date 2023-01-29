俄羅斯國防部指責，烏克蘭軍隊在星期六襲擊東盧甘斯克地區的一家醫院，造成 14 人死亡、24 人受傷。
莫斯科時報(The Moscow Times)報導，週六早上，烏克蘭武裝部隊M142「海馬斯」(HIMARS)機動式多管火箭系統，對新艾達爾鎮(Novoaidar district )發起轟炸，擊中了當地的一座地區醫院，造成14人死亡24人受傷。
俄國軍方稱，該醫院數月來，一直在為當地居民和軍人提供必要的醫療援助，基輔政權攻擊此處，毫無疑問是嚴重的戰爭罪行。
烏克蘭沒有回應此事，而是列舉另一起俄國的轟炸。烏克蘭指派的頓內斯克州州長基里連科(Pavlo Kyrylenko)表示，俄羅斯襲擊烏克蘭城市康斯坦丁尼夫卡(Konstantynivka )後，造成3人死亡、2人受傷。
康斯坦丁尼夫卡就在這幾個月一直處於高強度攻防戰的巴赫穆特(Bakhmut )以西幾公里處。
基里連科說：「俄羅斯的砲火損壞了4棟建築、1家旅館、車庫和多輛汽車。」
烏克蘭總統澤倫斯基表示，「前線局勢極其嚴峻，尤其是在頓內次克地區。」
文章來源：Moscow Says 14 Killed in Ukraine Strike on Eastern Hospital, Kyiv Claims 3 Dead in Russian Strike
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。