俄羅斯國防部指責，烏克蘭軍隊在星期六襲擊東盧甘斯克地區的一家醫院，造成 14 人死亡、24 人受傷。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，週六早上，烏克蘭武裝部隊M142「海馬斯」(HIMARS)機動式多管火箭系統，對新艾達爾鎮(Novoaidar district )發起轟炸，擊中了當地的一座地區醫院，造成14人死亡24人受傷。

🔥🔥Rashists TG channels report about yesterday's #HIMARS attack in #Novoaidar, a facility is used for treating wounded #Kadyrov's Chechen criminals.



Confirmed 14 💀☠orcs and 24 wounded.



Note: If the Rashists confirm 14 then (?)

Remember Makiivka? they reported 60 💀☠orcs pic.twitter.com/BFVouJaKFZ — АЗОВ South (@Azovsouth) January 29, 2023

俄國軍方稱，該醫院數月來，一直在為當地居民和軍人提供必要的醫療援助，基輔政權攻擊此處，毫無疑問是嚴重的戰爭罪行。

烏克蘭沒有回應此事，而是列舉另一起俄國的轟炸。烏克蘭指派的頓內斯克州州長基里連科(Pavlo Kyrylenko)表示，俄羅斯襲擊烏克蘭城市康斯坦丁尼夫卡(Konstantynivka )後，造成3人死亡、2人受傷。

康斯坦丁尼夫卡就在這幾個月一直處於高強度攻防戰的巴赫穆特(Bakhmut )以西幾公里處。

基里連科說：「俄羅斯的砲火損壞了4棟建築、1家旅館、車庫和多輛汽車。」

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「前線局勢極其嚴峻，尤其是在頓內次克地區。」