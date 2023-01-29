台中市楊姓男子於2021年間，開車載女友返家，趁女服用安眠藥昏睡時，將其裙子脫到腳踝，僅著內褲，被女子父親發現報警提告性侵；楊辯稱，是為讓女友「好睡」，沒有性侵，一審法官認為楊說法合理，判楊男無罪，可上訴。

判決書指出，楊姓男子駕駛自用小客車載女友返回住處，將車停中華路1段附近路旁之車上，利用女友睡著不能抗拒，褪下其裙子欲為性交行為，因當時有人上車而未得逞。

楊男於是開車載女友返回住處，卻被女方父親看見，女兒怎裙子退到腳踝，只穿1條內褲，認為女兒遭性侵，女兒不斷怒罵楊，憤而報警提告；楊姓男子辯稱，脫裙子目的是讓女友好睡覺，幫她蓋棉被等語。

被害人稱，楊男案發前幾天把她載到旅館，發生性關係，所以她認為楊趁她不省人事時，企圖對她做這些事情等語；但當天僅在尋找下半身衣物之情況，無法證明女子下半身衣物遭褪去之原因。

被害人父親稱，女兒返家後看到她有蓋棉被，還在睡覺的狀態，所以我就讓她休息，過一陣子他們兩個有爭執，他就出去看，從駕駛座車窗看進去，看到她的雙腿，她的內褲還是短褲掉在駕駛座上，後來很生氣在講楊脫她褲子。

一審法官認為，根據雙方證詞，女子當時僅穿著內褲、裙子退到腳踝，但沒有證據證明楊男是否有欲性侵的意圖，另被害人之陳述有瑕疵，論罪科刑之根據，即難認為適法，因事證不足，判無罪，仍可上訴。