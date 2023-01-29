台灣男子職業籃球聯盟P.LEAGUE+賽季進行至今，持續引起高度關注，台新銀行冠名贊助職業籃球隊「福爾摩沙台新夢想家」，憑藉認真的精神，獲得廣大球迷的支持，在周六（28日）、周日（29日）主場面對新竹街口攻城獅、新北國王比賽中，旗開得勝，中止球隊近期連敗，喜迎新春開門紅。本次賽事恰巧適逢春節連假，台新銀行力挺職籃，再度攜手台新夢想家舉辦「認真GO好年」主題周活動，準備逾十萬元的紅包、台新兔年發財金以及新年摺扇等要送給球迷，獲得熱烈回響，台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強，亦連續兩天出席賽事、擔任開球嘉賓，與球迷共度新春佳節。

尚瑞強表示，台新夢想家近期表現雖不如預期，但球迷仍舊不離不棄，主場比賽經常一票難求，代表球員認真打球的態度持續受大家肯定。而台新銀行除了是智慧好夥伴，亦是夢想家的好夥伴，不僅連續三年贊助球隊，還號召行員及顧客到場看球，用行動來為球員打氣加油，本次更邀請台新銀行長年贊助的南投空手道隊選手進場觀賽，一同感受職籃的魅力與張力。台新鼓勵所有體育選手，努力朝夢想前進，為台灣爭光，台新也將秉持認真的品牌精神，持續成為選手最堅強的後盾。

為了讓球迷可以認真過好年，主題周邀請台新吉祥物Richart化身財神爺，現場發放台新兔年開運發財金給球迷；並在新春首場比賽，與台新夢想家推出可循環再製的永續球衣，採用舒適兼具彈性的環保紗材質，成為球員在賽場上認真奮戰的助力。此外，台新亦邀請永續策略夥伴Gogoro一起加入球隊主題周活動，準備GoShare騎乘金及好禮送給民眾，更於中場活動贈出超過十萬元的台新Gogoro Rewards聯名卡購車金，期盼球迷在享有更好的觀賽體驗之外，還能共同邁向綠色生活。

台新銀行為支持籃球，提供廣大球迷在台新夢想家主場賽事購票，刷台新信用卡享9.5折優惠，至夢想家商店購物亦有9折優惠；台新銀行也提供民眾使用台新Gogoro Rewards聯名卡享電動車騎乘優惠，購車、資費最高享10％補助，新戶申辦首刷禮還有300點Gogoro Rewards Smart Points（1點=1元）回饋，希望大家在觀看精彩球賽、支持國內職籃發展之餘，也不忘對環境保護貢獻一份心力。