中國的人口出現了數十年來的首次負增長，加劇了經濟發達國家人口危機，美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢認為，中國和西方國家面臨的最大問題，既非中國威脅，也非美國威脅，而是老齡化以及人口結構危機。所以中國以及歐美都應該開展協作，盡速構建一套可持續的國際新秩序，避免全球陷於完全混亂。

多次就中國人口危機發出警訊的易富賢在接受《德國之聲》專訪時指出，據他計算，中國的人口負增長在2018年左右就已開始，聯合國也持類似觀點，中國官方一直到現在才承認這個現實。中國人口下降、印度人口超越中國，說明世界的地緣政治、地緣經濟形勢正在發生歷史性改變。

易富賢說，到了2030年代後，中國的人口結構將會差於美國，意味著屆時的經濟活力也會差於美國。中國人口的減少是長期趨勢，必然導致經濟持續疲軟，不論是製造業危機還是養老危機，抑或是國際地位下滑、地緣環境惡化都與其有關。

他強調，只有顛覆性的社會模式變革才能扭轉這種趨勢，這需要一場「範式革命」，包括社會保險制度、教育制度、就業模式等進行改革，這需要巨大勇氣以及世界各國的通力合作。這樣規模的變革對國際經濟體系會有巨大衝擊，如果只有中國這麼幹，是難以取得成果的。這是人類文明面臨的威脅。

易富賢說，世界地緣政治和地緣經濟正在發生歷史性改變，重心確實將向印度、非洲轉移。印度經濟不但會超越中國，也會超越美國成為全球第一。非洲也在經歷緩慢、沉默的崛起。中國、日本、歐洲以及美國今後都會面臨衰落的問題，歐美各國的經濟地位將會持續下降，將不足以維持現有的國際秩序。而如果沒有中國的支持，國際秩序更是會瀕臨崩潰。在這樣的背景下，中美關係應該會有所改善。

他最後總結說，中國和西方國家面臨的最大問題，既非中國威脅，也非美國威脅，而是老齡化以及人口結構危機。印度即便在經濟方面超越美國，也不足以主導國際秩序，所以中國以及歐美都應該開展協作，趁著還沒有完全衰落，構建一套可持續的國際新秩序，避免全球陷於完全的混亂。