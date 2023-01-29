繼續在跟林書豪「溝通」來台打球時程且一切未定的高雄17直播鋼鐵人，29日迎來下半季首戰，卻遭地主台北富邦勇士106比82狠狠修理一頓，鋼鐵人吞下本季第14敗(2敗)，排名繼續墊底，確實需要林書豪趕緊來台「救火」，勇士則拿2連勝，目前9勝8敗位居第3。

鋼鐵人首節進攻隨即陷入嚴重當機，遭到勇士沒多久就打出19比2猛攻，轉眼取得21比6大幅領先，幸好鑀倫及時投進三分球止血，但在首節結束，勇士仍以30比15領先，鋼鐵人首節所有得分都由洋將與外籍生拿下，本土球員得分掛蛋。

來到次節，儘管王柏智終於投進鋼鐵人本土第一球，鋼鐵人攻守節奏仍然很混亂，尤其是外圍幾乎完全不設防，讓勇士靠著精準三分外線繼續擴大分差，甚至一度領先到31分，上半場打完，勇士62比32領先，強森半場就拿17分、10籃板。

靠著王律翔下半場一開始接連兩顆三分球，鋼鐵人打出12比2追分氣勢，幸好勇士也有洪楷傑三分火力挹注，前3節打完，勇士仍以85比56領先；勇士末節開始換上板凳或新秀登場磨練，鋼鐵人還是沒有辦法縮小分差到20分以內，垃圾時間提前開始。