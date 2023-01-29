不少媽媽產後都堅持要餵母乳，覺得這樣才能讓嬰兒的營養充足。不過婦產科醫師蘇怡寧日前上傳了和粉絲的私訊對話表示，有一名媽媽因為1歲半的兒子還不會說話，遭鄰居碎嘴「沒喝母乳」，而蘇怡寧超狂的應對方式大獲網友好評，甚至引來「網紅潔哥」李秉潔分享自身經驗，認為真的不必對母乳過度神話。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》分享一張和粉絲的對話截圖，一名媽媽詢問「喝母奶和孩子的語言發展有關嗎？」因過年返鄉時，有鄰居好奇她1歲半的兒子會不會說話，她表示目前還不會說話，但聽得懂，沒想到鄰居馬上說：「沒有喝母乳吼！」

對於這名母親的疑問，蘇怡寧似乎感到無奈，直說：「不過喝個母奶，哪來這麼多奇怪的關係」，並建議這名媽媽回擊鄰居：「你問他是不是現在還在喝母乳，不然話怎麼會這麼多」。蘇怡寧也在貼文中表示，或許這就是許多人過年不想回鄉的原因，連鄰居都很煩人，直說：「各位三姑六婆們，請管好自己的嘴」。

蘇怡寧日前上傳一張對話截圖，教粉絲回嗆愛管閒事的鄰居。（圖／翻攝臉書蘇怡寧醫師愛碎念）

貼文曝光後，吸引超過萬名網友按讚朝聖，也意外釣出「網紅潔哥」李秉潔回覆，透露自家小孩從沒喝過母乳，「2歲前我自己帶，沒有生病過，只有過敏流鼻涕，6個月會叫爸爸，1歲半能講簡單的句子」。同時她也呼籲，雖然普遍認為母乳對孩子很好，但也不必過度神話，沒餵母乳的媽媽們不要給自己太大壓力。