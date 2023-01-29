寒流過境台灣，南部許多民眾吃火鍋暖身，台南市警2分局卻抓到吃薑母鴨的黃姓男子，喝了3鍋酒湯回家，卻酒精值超標，吃上公共危險罪責遭移送台南地檢署，大呼倒楣，台南市中西區警方近3天來連續查獲3件酒駕，都是吃火鍋配酒怯寒造成酒精值超標。

36歲的黃男28日晚間在冷氣團過境的低溫下與朋友相約吃薑母鴨圍爐「冬令進補」，一群人連續以純米酒加了3次湯底，吃到29日凌晨1時才返家。

黃男騎車經過忠義路與府前路口時，遇上警方酒駕路檢，經警方酒測0.25毫克竟超標，遭警方依照公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，他被逮後十分懊悔，直呼吃這一餐得不償失。

台南市警2分局在冷鋒過境3天內，在中西區臨檢勤務已連續逮獲3件「進補飲酒保暖」的類似酒駕案件，警方呼籲民眾在天氣寒冷時，飲用摻有酒精的熱湯切勿過量，不可輕忽食品中的酒精濃度，且不要駕車，以免酒精值超標受罰。

春節10天連假將結束，中西區連假期間湧入600萬遊客，警方動用400人次的警力疏導交通與維安工作，期間共查獲毒品、竊盜、通緝犯等案件外。總計取締酒後駕車送辦的公共危險罪共11件。