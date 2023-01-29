準閣揆陳建仁陸續公布內閣成員名單，引發一些爭議。前台南縣長蘇煥智表示，從內閣人事布局來看，除了行政院副院長鄭文燦比較有選戰經驗外，其他人事布局算是平庸聽話的團隊。所以2024年總統大選，陳建仁對上副總統賴清德不容易逆轉勝。

蘇煥智今(29日)在臉書粉專貼文表示，陳建仁是否有參選總統的企圖心？是否有可能性？以目前的狀況，陳建仁內閣如果在未來2個月內能快速提出一系列讓人民有感的改革政策，是有可能提升其施政滿意度。如果能夠提出一系列改革政策，能得到人民的支持，他的滿意度、肯定度是可能提升的，屆時就有本錢跟賴清德競爭，但這是一個不容易的挑戰。

蘇煥智接著指出，當然總統蔡英文的意志及布局是關鍵，以目前蔡英文的內閣人事布局來看，除了鄭文燦比較有政治及選戰經驗外，其他人事布局算是平庸聽話的團隊。所以陳建仁VS.賴清德要逆轉勝，看來不容易。

蘇煥智指出，不過，蔡英文如果鼓勵陳建仁參選總統，其實對賴清德及民進黨反而是好的，至少在總統提名前會比較重視民意及社會的需求。另外，總統候選人正式提名後，就成為看守內閣，屆時蔡英文就已經是跛腳總統了，總統被提名人成為新的共主。所以這一次民進黨總統提名時程有可能拖到6月以後，以避免蔡英文太早跛腳化。