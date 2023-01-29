半導體檢測分析廠汎銓（6830）持續強化台灣及中國兩地的材料分析（MA）接單，去年合併營收17.26億元，稅前盈餘3.72億元，同步創下新高紀錄，每股稅前盈餘8.62元優於預期。

汎銓公告去年第四季自結獲利，合併營收季增3.1％達4.72億元，較前年同期成長10.8％，毛利率季增2.8個百分點達44.6％，較前年同期提升3.1個百分點，營業利益季增6.3％達1.18億元，較前年同期成長4.4％，稅前淨利季增2.7％達1.15億元，較前年同期成長1.7％，每股稅前盈餘2.66元優於預期。

汎銓公告去年合併營收17.26億元，較前年成長17.3％，毛利率年增2.4個百分點達40.2％，營業利益3.77億元，較前年成長27.4％，稅前盈餘3.72億元，與前年相較成長26.1％，每股稅前盈餘8.62元。汎銓去年合併營收及稅前盈餘同步創下歷史新高。

汎銓主力在MA及故障分析（FA），雖然近期半導體生產鏈庫存調整影響FA接單動能，但台灣及中國兩地的製程研發投資規模放大，看好今年MA將有強勁成長。其中，中國擴大對半導體自主化投資，加快邏輯製程研發速度，同時提高第三代半導體產能規模，台灣方面在先進製程研發已進入環繞閘極電晶體架構（GAAFET）2奈米世代，均為汎銓今年成長增添成長動能。