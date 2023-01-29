今年台彩推出新春限定款「2000萬超級紅包」，不少民眾會去彩券行試試手氣。近日有店家將這款刮刮樂貼在牆上方便民眾挑選，殊不知一名大叔去買樂透時，恰巧一張黏在牆上的刮刮樂掉落，店員開玩笑說這可能是中獎的刮刮樂，大叔一時興起便花2000元碰碰運氣，結果中了100萬元。

根據ETtoday新聞雲報導，位於台中市太平區的一家彩券行日前刮出百萬大獎，根據彩券行代理人劉小姐透露，這名幸運大叔是常客，當天原本只想買樂透，結果牆上一張黏著刮刮樂突然掉下來，剛好屬兔的店員與大叔閒聊，可能是兔子把中獎的刮刮樂跳了下來。

大叔聽了後感興趣，心血來潮的買了一張2000元刮刮樂，結果卻一躍成為百萬富翁。

年節近尾聲，各地仍傳刮刮樂中獎消息，其中也有不少十分巧合的案例，台彩日前透露，一名男子選擇前面客人挑剩的刮刮樂，卻意外刮中百萬大獎，也讓前面的客人扼腕不已。此外，還有一名婦人特別將刮刮樂拿去「過香爐」，祈求中獎，結果幸運刮中百萬大獎。