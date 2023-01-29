有一種餓是阿嬤怕你們全家沒吃飽！有男子出門幫母親買午餐，來到一攤賣炒米粉、炒麵的攤位，由於他去的時間有點晚，炒米粉和炒麵所剩無幾，且各裝不了1盒，於是，攤位老闆娘阿嬤，便將炒米粉與炒麵裝成爆滿的1盒，還外加1顆滷鴨蛋，又聽到他是要和母親一起吃，竟然再加送1碗羹湯，最後佛心阿嬤只收他35元，讓他感到很不好意思，但阿嬤卻回他「這樣吃才會飽」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示中午出門幫母親買炒米粉、炒麵，賣米粉、麵的阿嬤看著他說「你太晚了啦，只剩一點麵了」，他則表示「那剩下的我全帶」，然而，剩下的炒米粉、炒麵各裝不滿一盒，於是佛心阿嬤便將炒米粉和炒麵裝成1盒，且外加1顆滷鴨蛋，也只收1盒的錢，他看到快包不住的盒子感到不好意思，阿嬤這時卻跟他說「這樣吃才會飽」。

正當他要付35元時，又被阿嬤叫住，他見阿嬤拿著湯瓢和紙碗「我知道你是要帶回去給你媽的，再送你一碗羹」，於是，他午餐花了35元，買了1盒包不住的米粉麵加滷蛋，還有1碗羹湯。

超佛心的阿嬤也被網友紛紛喊讚「慶菜一下，換來的是很溫馨的感覺」、「滿滿的人情味」、「這就是鄉土情，好滋味」、「這樣35？好飽喔」、「賣麵的阿嬤人真好，做生意真實在」、「佛心的阿嬤店家」、「有一種餓是阿嬤怕你們全家沒吃飽」、「人情是無法用金額去衡量的」、「揪甘心欸」、「佛心的阿嬤，滿滿的感動」。