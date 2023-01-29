兔年春節年假長達10天的假期，桃園機場在今年春節假期出入境人數超過72萬人次，出入境人數1月28日有84968人次破今年單日記錄，出境有46032人，入境38946人，1月27日則是第二名，入出境人數有79513人次。圖為春假年假最後一天，桃園機場入境人潮明顯增多，許多出國民眾選擇出國玩到最後一天才回來。（陳麒全攝）

兔年春節年假長達10天的假期，桃園機場在今年春節假期出入境人數超過72萬人次，出入境人數1月28日有84968人次破今年單日記錄，出境有46032人，入境38946人，1月27日則是第二名，入出境人數有79513人次。圖為春假年假最後一天，桃園機場入境人潮明顯增多，許多出國民眾選擇出國玩到最後一天才回來。（陳麒全攝）

兔年春節年假長達10天的假期，桃園國際機場在今年春節假期出入境人數超過72萬人次，出入境人數在1月28日有84968人次，破今年單日記錄，出境有46032人，入境38946人，1月27日則是第二名，入出境人數有79513人次，在春節年假最後一天，桃園機場入境人潮明顯增多，許多出國民眾選擇出國玩到最後一天才回來。

兔年春節年假長達10天的假期，桃園機場在今年春節假期出入境人數超過72萬人次，出入境人數1月28日有84968人次破今年單日記錄，出境有46032人，入境38946人，1月27日則是第二名，入出境人數有79513人次。圖為春假年假最後一天，桃園機場入境人潮明顯增多，許多出國民眾選擇出國玩到最後一天才回來。（陳麒全攝）

今年春節期間（1月19日至1月28日）桃園國際機場出入境人次因為新冠疫情國境解封，出現3年以來的新高，總人次有720504萬人次，1月28日單日有84968人次，27日有79513人次，26日78627人次，小年夜有74854人次，1月19日也有73871人次，29日假期結束前一天，回國準備回歸工作崗位的也有38946人次，也打破春節假期的入境人數記錄。

兔年春節年假長達10天的假期，桃園機場在今年春節假期出入境人數超過72萬人次，出入境人數1月28日有84968人次破今年單日記錄，出境有46032人，入境38946人，1月27日則是第二名，入出境人數有79513人次。圖為春假年假最後一天，桃園機場入境人潮明顯增多，許多出國民眾選擇出國玩到最後一天才回來。（陳麒全攝）

機場公司統計，今年春節疏運期間，平均每日客運量都有超過為7萬人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間（1月19日到1月29日）客運量將近逾80萬人次，航機起降4768架次。

兔年春節年假長達10天的假期，桃園機場在今年春節假期出入境人數超過72萬人次，出入境人數1月28日有84968人次破今年單日記錄，出境有46032人，入境38946人，1月27日則是第二名，入出境人數有79513人次。圖為春假年假最後一天，桃園機場入境人潮明顯增多，許多出國民眾選擇出國玩到最後一天才回來。（陳麒全攝）

今年春節假期國際航班也大致順暢，除了大年初三（1月24日）因為韓國濟州一場大風雪，打亂兩個航班近4百名旅客行程，大年初四（1月25日）就完全恢復正常。