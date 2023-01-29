日本一名正妹結依（ゆい）在YouTube經營「結依散步」（ゆい散歩）頻道，專門分享在各大景點無罩散步的影片，包含到東京鐵塔、一蘭拉麵用餐等，都能吸引不少網友觀看，其中在代代木公園散步影片，竟吸引329萬人次觀看，還有台灣網友在影片下方留言。

結依無罩散步影片，足跡遍及漫步東京芝公園、上東京鐵塔看夜景、到一蘭拉麵用餐、參觀陽光水族館（Sunshine Aquarium），其中點閱率最高的是，她到賞櫻出名的代代木公園散步的4分鐘影片。

結依無罩到一蘭拉麵用餐。(圖／取自「ゆい散歩」YouTube)

只見她當天穿著白色上衣搭黑色長褲，斜背一個小包，讓胸型更為明顯，沒穿內衣的她，胸前2粒更是一覽無遺，而隨著她走路豐滿上圍也不停晃動，畫面相當養眼，讓網友目光都離不開她的身上，完全無暇欣賞旁邊美景。

而影片上傳2個月，已累積329萬人次觀看，不少人都留言表示「沒想過有一天看散步的影片我都可以重播好幾遍」、「原來代代木公園風景這麼的好，如此美景真的讓人身心愉悅，謝謝妳」、「希望未來台灣也能到處都能看到」、「感謝讓我認識代代木公園，真是一個心胸解放的好地方啊」。