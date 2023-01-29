珉豪以個人單曲〈Heartbreak〉為活動揭開序幕。（陳俊吉攝）

韓團「SHINee」成員珉豪今（29日）暌違4年來台，在台北國際會議中心（TICC）舉行粉絲見面會，吸引3000人到場支持，一登場他便開心用中文打招呼「大家好SHINee World（官方粉絲名）～我是珉豪」，在抽幸運粉絲上台互動時，還為顧及各區的粉絲，他還可愛地把票根拿起來仔細查看。

活動上，珉豪也穿起繡有自己中文名字的校服、背起書包，化身許光漢在《想見你》中飾演的「李子維」，對著台下粉絲高喊：「想見你，我喜歡你。你喜歡我嗎？真的嗎？」讓全場氣氛瞬間嗨到最高點。珉豪表示，穿上校服讓他感覺像是回到了10年前，「好久沒穿上制服了，感覺自己都變年輕了，時間真的過得好快，我高中出道，難忘那時候還穿著校服跑行程」，聽到粉絲直誇可愛，他也害羞地用中文回喊「謝謝」。

珉豪一開場便開心用中文跟粉絲打招呼。（陳俊吉攝）

此外，珉豪還戴上飛行墨鏡，變身成「阿湯哥」湯姆克魯斯在《捍衛戰士2》中飾演的「獨行俠」，以及穿上長版大衣化身孔劉在《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡飾演的「金信」，重現劇中經典台詞撩粉喊「和你在一起的時刻都很耀眼」。

珉豪約台灣粉絲一起逛夜市。（陳俊吉攝）

被問到有沒有想品嘗的台灣美食時，珉豪表示「想去夜市吃雞排，這裡炸出來的雞肉很大塊，比較一下和韓國炸雞的差異」，還不忘約粉絲逛夜市，「要不要一起去，我們一起去吧」，至於想去哪逛逛？他則最想去大海游泳，也想去平溪放天燈。

珉豪還帶來「SHINee」的組曲。（陳俊吉攝）

除了帶來〈Heartbreak〉、〈Runaway〉、〈Chase〉、〈I’m Home〉4首個人單曲外，也表演了「SHINee」的組曲，這次選在過年期來台，珉豪也說：「能在2023過年這麼暖的佳節跟大家度過，對我來說是很有意義的時光，一開始就接受到如此棒的能量，今年應該可以帶來更多不同面貌！」