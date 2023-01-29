今年春節連假為史上最長達10天，隨著疫情趨緩，返鄉、出遊人潮大爆發，過半為車站商場的Global Mall全台八店在春節期間即湧現人潮，帶動春節期間整體業績對比去年春節同期成長超過25％，其中六大車站店業績成長更超過40％。

今年春節長加上氣溫驟降，許多家庭除安排小旅行，不想塞車人擠人也規劃一日走春行程，因此出現商場買氣北南齊熱、人潮沿軌道大爆發兩現象，Global Mall大型購物中心－新北中和、屏東市人潮不斷，休閒、保暖服飾及餐飲美食業績表現皆亮眼。此外，人潮更沿著軌道大爆發，今年不同於過往人潮集中於春節初期及收假前，六大車站店業績成長超過40％，板橋車站、南港車站、新左營車站因出遊人潮不間斷促動業績大幅成長，尤以餐飲、伴手禮最為明顯；而機捷三店－桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動人潮、業績增長，以親子體驗活動、餐飲鍋物及保暖服飾成長最顯著。

迎接開工，Global Mall更集結近百家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起，包括星巴克、路易莎、八月堂、Cold Stone、Krispy Kreme、摩斯漢堡、BLOOM、日春木瓜牛奶等，同時新北中和、桃園A19再獨家加碼推會員獨享好康。