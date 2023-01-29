大陸疾控中心發布最新的新冠病毒感染疫情數據指出，從12月9日放寬疫情管控措施之後，核酸檢測結果陽性率成明顯下降趨勢，大陸專家指出，目前絕大多數人已經感染，形成了群體免疫，短期內不會再有感染高峰出現。

據香港《經濟日報》指出， 2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，核酸檢測陽性人數在12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降， 到2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率12月25日達到29.2%高峰後逐步下降，到1月23日已降低到5.5%。

報導引述上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授表示，「新冠病毒傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點『傳』不動了。」

報導說，北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也表示，「疫情從高峰到低谷，再從低谷到高峰，呈周期性發展，這是符合病毒發展規律的，像美國、日本便經歷了新冠疫情以來的好幾個高峰。」他稱，20條實施以後，大陸有將近80%的人陸續感染了新冠病毒，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味着新冠病毒會消失了。目前的情況下，做好個人防護還是很有必要的。