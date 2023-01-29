富邦育樂專屬啦啦隊「Fubon Angels」今日於和平籃球館進行Fubon Angels練習生決選，10名入選決選的女孩，在徵選會上女孩們展現自信與魅力，經過專業評審及球迷代表評選後，最終由羽珊、卡洛琳和惜葆獲選，3名女孩獲得Fubon Angels練習生資格，未來將展開一系列專業培訓，朝正式成員邁進！

旗下擁有富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊兩大職業球團的富邦育樂股份有限公司，2022年正式成立演藝事業部，由應援團長、吉祥物以及Fubon Angels共同組成「Team Fubon 111」，除了為兩大球隊強力應援之外，更全方位發展各項演藝事業，其中Fubon Angels是首支跨足職業棒球及籃球雙棲的啦啦隊。過去這一年Fubon Angels在球場內外表現大放異彩，無論在電視節目、品牌代言或是活動商演皆看得到她們美麗的身影。

2023年Fubon Angels練習生徵選也在日前展開，本次有上百位女孩報名參與徵選，其中不乏有知名直播主、《聲林之王3》 選手、《DD52》成員、《同學來了》班底等各方好手，經過兩階段初複試後，共有10名女孩進行最終決選。

今日決選會上邀請5位不同領域的專業評審，分別為「應援團長」Travis、「Fubon Angels學姊代表」 檸檬、「知名舞蹈老師 」 師妹、「專業體育主播」 蔡晴景、「啦啦隊系主任」 比爾，另外還邀請50名球迷朋友參與現場投票。

10名女孩們於舞台上展現自信與魅力，除了基本的舞蹈表演之外，還有女孩帶來歌曲演唱、講笑話讓全場哈哈大笑及大跳富邦悍將范國宸的應援曲，讓現場粉絲嗨到最高點，評審檸檬、Travis更是丟出考題考驗女孩們的臨場反應及台風，最後由多才多藝、能文能武的惜葆獲選為第三名，精湛舞技、甜美外型卡洛琳獲得第二高票，舞蹈表演及舞台親和力獲得評審一致認同的羽珊獲得最高分，共3名女孩獲得Fubon Angels練習生資格！

脫穎而出的羽珊、卡洛琳和惜葆將展開一系列專業培訓，未來有機會在棒球場及籃球場等應援舞台見到女孩的身影，一同為悍將、勇士賣力應援，而「Fubon Angels」新年度正式成員異動，將在日後一併公布。