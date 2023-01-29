星期四，在盛大的基地啟動儀式中，美國海軍陸戰隊(USMC)正式進駐關島布拉茲營地(Camp Blaz )，該基地最終將駐紮5,000名海軍陸戰隊員，將成為印太地區的「戰略樞紐」，主要就是因應中國大陸的威脅。

軍事時報(Military Times)報導，布拉茲營地是海軍陸戰隊長期計劃的一部分，主要是分散防衛據點。從2024年開始， 9,000 名海軍陸戰隊從琉球大島的基地，轉移到日本境外，大約抽調一半的兵員。這與琉球當地居民的抗爭壓力有關，休他們長期以來，一直要求駐琉球美軍的人數。

Happening now: The reactivation ceremony of our newest @USMC base in over 70 years, Marine Corps Base Camp Blaz, Guam. Guam is an amazing location to function as a strategic hub and will provide great training opportunities for Marines, the joint force, allies, and partners. pic.twitter.com/JgnJ530RXE — David H. Berger (@CMC_MarineCorps) January 26, 2023

關島是美國的海外屬地，因此就沒有什麼抗議問題了，只是日本需要負責一部分布拉茲營地的興建費用。據共同社的報導，耗資80億美元的基地建設工程，約有30億美元是日本支付。

近年來，美軍將注意力轉移到印太地區，一方面對海軍陸戰隊全面改革，另一方面也在思考更快速的作戰部署，以面對逐步強勢的中國大陸軍力。

布拉茲軍營以前稱為關島海軍陸戰隊營，於1992年停用。新重新啟用的基地，目前仍在建設中，因此大概要等到2020 年代中期，才會完全進入。