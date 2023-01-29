前球星「黃金戰士」陳致遠和林秀琴結婚18年，夫妻倆挺過打假球、欠債和前東家合約風波，現在淡出螢光幕，轉戰直播帶貨。今（29日）陳致遠突發文透露老婆過年病倒住院，還PO林秀琴躺病床和坐輪椅的照片，引起關注。

林秀琴和陳致遠共同經營臉書粉專「陳致遠&林秀琴的樂fun人生。。。」，林秀琴大年初四PO文：「海嘯女神復活了」，隔4天換陳致遠更新動態，卻傳來海嘯女神不平安的消息，陳致遠進一步透露：「（林秀琴）長期工作忙碌忘了照顧自己的身體，導致身體嚴重抗議了」他盼望各界一起幫林秀琴祈禱，希望老婆早日康復，但未多說明病因。

陳致遠還PO老婆的近照，畫面中，林秀琴隨意綁著包頭，全身蓋著被子坐在輪椅上，看起來相當虛弱；另一張照片，林秀琴躺在病床上休息，緊閉雙眼、眉頭深鎖，似乎非常不舒服，陳致遠則坐在旁邊閉目養神，看起來為了照顧老婆而犧牲不少睡眠。

阿Ben和徐小可夫婦留言關心：「求主醫治恢復」，不少網友也替林秀琴打氣：「早日恢復喔」、「保重身體」、「祝一切平安」。

林秀琴曾是大嫂團成員之一，當紅時擁有不少通告、代言及商演，每個月曾有數十萬元的收入，但被屈中恆老婆Vicky追討20萬債務，夫妻倆又被前東家鴻凱娛樂控告違約，提民事求償200萬元，副業開的3家餐廳也因不擅經營做不下去，最後慘賠700萬元，去年上節目透露債務剩300萬，正努力工作償還。