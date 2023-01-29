金門地區的毛小孩飼主注意了，動植物防疫所為歡度春節，將於2月5日元宵節上午9點到下午4點(中午不休息)辦理迎新春服務活動，內容包括狂犬病預防注射、寵物登記、醫療諮詢、動物保護觀念宣導及可愛動物認養，活動當天並提供30劑犬五合一疫苗或貓四合一疫苗（犬貓合計）免費注射，因數量有限要搶快。

防疫所表示，為落實寵物登記制度及預防狂犬病之發生，2月5日活動當天將辦理寵物登記及施打狂犬病疫苗，歡迎飼主攜帶犬、貓前往注射狂犬病疫苗（需自費100元，並請攜帶去年度狂犬病疫苗注射證明書，以便重新發證）或辦理寵物登記(需自費，未絕育400元，已絕育300元，且飼主需年滿十八歲並攜帶身份證)。

此外，活動當天攜帶犬貓至防疫所參與活動者，將免費贈送犬五合一疫苗乙劑或貓四合一疫苗乙劑，限額30劑（犬貓合計），數量有限。防疫所表示，為求公平及推廣效益，同一人名下或同住址名下若有多隻犬貓，活動當日僅能提供1劑施打，敬請見諒，為使活動順利進行，將於活動前30分鐘使開始發放號碼牌。

防疫所也表示，有任何與寵物飼養或日常照料有關問題，也可以到現場請教獸醫師。另也提醒民眾，有接到防疫所電話通知之畜主，記得在活動時間前來防疫所替自己的寵物施打疫苗。未依規定為所飼養犬貓施打狂犬病疫苗者，將依動物傳染病防治條例裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

為落實寵物登記、強化犬隻管理，防疫所將持續於縣內各鄉鎮所轄公園、公共場所等進行寵物登記稽查。防疫所呼籲民眾應善盡飼養動物的基本責任，為家中愛犬辦理晶片登記，避免犬隻遺失，若查獲犬隻沒有完成寵物登記，經勸導未改善者，將依違反「動物保護法」規定，處以新台幣3仟元以上1萬5仟元以下罰鍰。