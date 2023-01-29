台股加權指數2022年大跌22.14％，但台股平衡型基金發揮隨漲抗跌優勢，同類型基金平均僅下跌不到2成，較加權指數抗跌，另外，以近二年及近三年來看，台股平衡型基金平均報酬亦皆打敗大盤。

投信法人表示，在台股短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上，且有高度成長之標的。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，回顧2022年，股市遭遇四大風險：俄烏戰爭、中美貿易戰、通膨急升與升息縮表。展望2023年，俄烏戰爭除核武威脅外，對經濟影響層面漸退，中美關係進入鬥而不破，兩個太陽競爭持續，美國對於Chip Act、NDAA效應將持續加強，大陸則在12月經濟工作會議上開始對內需產業加強鬆綁，兩個太陽的後續發展對於台灣產業鏈其實都有利基之處。

至於後續變數，主要仍在通膨方面，雖全球CPI開始降低，但核心CPI仍表現出黏稠性，下降幅度不大，通膨仍是目前金融市場主要負面因子，美國聯準會的中心思想將控制通膨列為優先任務，緊縮大方向上不易改變，2023年要面對全球經濟成長放緩，尤其是衰退風險將持續被市場討論。

劉宇衡指出，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前市場殖利率均值約在4.7％，

高股息相關以台積電供應鏈、傳產、遊戲等為持股產業主軸。此外，亦可布局部份非高股息標的，並以抗通膨為主要方向，如奢侈品、鋼鐵、NDAA、FDPR受惠股。