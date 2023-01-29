看好疫後復甦，外資自去年第四季末積極加碼大陸A股，帶動行情震盪走高。投信法人認為，預期歷經對外開放短期陣痛後，加以政策監管放鬆，經濟復甦將加快，外資看法翻多也將使A股有望揚眉「兔」氣，建議可逢低分批或透過定時定額方式布局。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，目前大陸A股估值仍處歷史底部區間，民間市場資金充沛加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。

在投資布局上，除了疫後復甦的內需概念題材之外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科技前沿的科創板。

也因為看好解封後的經濟表現，近期外資陸續上調大陸2023年GDP經濟增長預測，摩根士丹利上調至5.7％，摩根大通、高盛亦分別有5.3％、5.2％。同時，摩根士丹利認為，大陸A股2023年表現有望是全球表現最佳。

大拇哥投顧認為，隨著美元見頂、市場充分反映歐美升息和衰退預期，2023年新興市場將會有結構性的投資機會，股票投資則可以關注市場修正過後，低本益比但高成長潛力的長期趨勢產業。