農曆新年連假進入尾聲，許多人陸續收假，六福村主題遊樂園為北返遊子們推出春節大紅包加碼，即日起至2月5日任職於桃園市與新竹縣市公司行號的遊客，憑名片及有照片的證件可享購票近46折優惠、每位550元，大專院校學生打工族即日起至2月12日出示學生證也有同樣優惠價。

六福村今年全新推出「紅鼻子馬戲」主題活動，重金禮聘外國舞者表演高空特技，結合各式平衡特技、柔軟技巧與雙人表演，以利用快速的上升旋轉與下降技巧，展現肢體延展力與美，呈現高空的奇幻優美藝術。

此外，園方也邀來眾多馬戲知名好手齊聚一堂，有2023香港馬戲比賽的世界冠軍林乘寬、代表台灣前進馬來西亞比賽呼拉圈女神閻沛汝等一流馬戲好手登台演出，結合舞蹈、雜耍和遊客互動環節，還有3.5米高充氣小丑近距離互動、繽紛氣球、雜耍拋環、光立方體戲耍和馬戲大鐵環等，讓遊客欣賞熱鬧精彩的馬戲嘉年華。