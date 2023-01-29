不少人都想靠著買彩券致富，也有人選擇玩刮刮樂試手氣。一名女網友大方分享「刮刮樂不再虧錢的方法」，透露自己一口氣買了13張刮刮樂，結果全數中獎，最後賺了4000元。然而，貼文一出，多數網友還是不願相信，直說：「真正100%不會虧錢的方法是不要買」。

原PO在論壇《Dcard》以「分享刮刮樂不再虧錢的方法」為題發文表示，自己以前買刮刮樂的結果總不理想，今年想換個方式，第一張買了47號後，其餘全買「尾數17」，想試看看會不會比較幸運。

原PO一共買了13張刮刮樂，沒想到竟然全數中獎，金額小至100元，大至5000元都有，最後還倒賺4000元，讓她開心地直說，「見好就收，明年過年再玩」。同時，原PO也好奇，其他網友是否有「只買某個數字都賺的經驗？」

貼文曝光後，引來不少人回應，「今年第一張買17直接摃龜」、「我買3張57，全賠」、「不賭不輸，不輸為贏」、「我買尾數02兩張2000都摃龜，完全成為家裡的笑話」、「真正100%不會虧錢的方法是不要買」、「不虧錢還是別刮比較好，看一堆花幾百萬都只有賠的就知道」。