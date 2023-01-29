29歲「脫北女孩」朴研美（Park Yeonmi，又譯朴延美），是知名北韓人權活動家，8年前在「第五屆世界青年領袖峰會」上，分享自己的脫北經歷引發媒體和大眾的高度關注，並推出自傳《為了活下去》，自述逃離北韓的悲慘經歷走紅，清純甜美的模樣，讓她有「最美脫北者」的稱號，不過近年來她的外型越來越歐美化，讓網友都驚呼認不出來。

朴研美當年推出首本自傳《為了活下去》，並以自己的照片當封面，清純又楚楚可憐的動人美貌，加上分享自己逃離北韓的過程與分享北韓的神秘生活，傳奇經歷讓她紅遍全世界。

朴研美下月14號將推出第2本自傳。(圖／取自朴研美IG)

不過即將在下個月推出第2本自傳《While Time Remains》的朴研美，同樣以自己的照片當封面，但面貌卻和過去相差甚遠，高挺鼻子加上尖下巴，還有豐厚嘴唇，和過去清純模樣判若兩人，面目全非讓網友都認為她整形成癮了。

但也有人認為她長期在美國生活，加上美國和亞洲審美不同，因此她改變風格想要看起來更美，也是她的自由，只要她自己活得開心就好。朴研美2017年與美國男友結婚Ezekiel，隔年生下一子，不過2021年她在YouTube自爆已回復單身，與前夫和平分開。