對於美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，國民黨台北市議員游淑慧今（29）日就表示，「去年裴洛西來了，帶給我們兩岸之間的緊張或是軍演，民進黨只能坐困愁城，束手無策；這次換成麥卡錫來，我們被逼的只能說歡迎」，引發討論。

游淑慧29日在中天節目《週末大爆卦》中表示，「所有有份量的國際友人來台，我們都歡迎，只是說來台帶給台灣什麼？是帶給利益？和平？或是談商務，還是秀自己的存在感？」游淑慧更直言，「上一次裴洛西來台，剛好適逢他們年底的大選，所以大家也都認為，是不是要利用這個機會，在大選之前再把自己的聲量衝到最高，並不清楚」。

游淑慧接著說，「裴洛西來了，帶給我們兩岸之間的緊張或是軍演，民進黨只能坐困愁城，束手無策；這次換成麥卡錫來，我們被逼的只能說歡迎，只要我們表示疑慮就會變成，難道你不歡迎美國友人來嗎？你在唱衰台灣嗎？」游淑慧指出，「民進黨這幾年一直在打兩張牌，首先是『美國牌』，美國會對我們很好是因為民進黨執政，所以美國會保護我們；再來是『抗中保台』牌，我們要保護台灣價值，所以要對抗中國大陸」。

最後游淑慧也說，民進黨就只會打這兩張牌，可是每次美國永遠都是兩手策略，一邊派麥卡錫、裴洛西來，另一方面美國的國務卿卻又跟北京會談，這個過程裡面我們都不知道談什麼，「如果今天民進黨執政不採取這兩個策略，我們需要被迫兵役延長、買武器，做這麼多事情嗎？」