喬柯維奇抱著澳網冠軍獎盃，和場邊球迷、支持者互動。（美聯社）

去年因為不符合澳洲入境新冠肺炎檢疫規定、未能參加澳網的塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic），今年順利回到墨爾本公園奮戰，並在最後男單決賽6比3、7比6（4）、7比6（5）擊退比他年輕11歲的希臘好手西西帕斯，賽後喬帥難掩激動激動，哭紅了眼眶。

比賽結束後、等待大會佈置頒獎舞台期間，球員會先在休息區等候，只見喬柯維奇坐著、用毛巾掩著臉、身體不斷抖動爆哭，看得出來這座冠軍令他心情相當激動，頒獎典禮致詞時他感性說：「去年我沒打澳網，今年順利回來，謝謝所有人的熱情讓我感受到親切的歡迎，這些鼓勵讓我很想在傳奇的賴佛球場打出佳績，過去幾個禮拜我也有點傷勢，感謝團隊一起幫我完成所有比賽，達成我生涯一個偉大成就。」

這場澳網男單決賽最後的贏家，也可以在最新一周ATP職業男網世界排名登上世界第1，西西帕斯繼2021法網決賽後，再度於四大公開賽最終戰不敵喬柯維奇，無緣首度登上世界球王寶座，喬帥則是之前曾累積373周盤踞世界第1，目前排世界第5的他要回球王寶座。

賽後西西帕斯大讚喬柯維奇是最偉大的網球選手，因為喬帥高水準的表現，激勵大家也想有好成績，儘管自己再次於大滿貫決賽失利，但他和團隊會回來再戰，也和澳洲球迷相約明年見。