【立綱氣象報報】冷氣團影響 天氣晴朗 日夜溫差明顯

農曆春節假期結束，明（30）日開工日天氣受到寒流及輻射冷卻影響，各地依舊寒冷，今夜到明日西半部及宜蘭最低溫僅有9度。不過氣象主播戴立綱表示，隨著冷空氣減弱，將迎接連續3日的晴天，周四（2/2）東北季風增強，會為迎風面帶來降雨，同時氣溫也會略微降低，周六（2/4）華南水氣帶東移，全台皆有雨。

氣象局稍早發布低溫特報，持續時間將至明日下午，新北市氣溫可能持續10度左右，甚至更低，為「橙色燈號」；而除了連江縣外，其他縣市皆被列為「黃色燈號」，也有機會下探10度，保暖工作不可輕忽。

氣象局針對21縣市發布低溫特報，持續時間將至30日下午。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局說明未來一周天氣趨勢，周四（2／2）東北季風增強，迎風面降雨增加。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，明日全台普遍晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星飄雨。不過明日清晨受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭最低溫僅有9度，花東約有10到14度，而白天北部及宜花高溫落在18到21度之間，中南部及台東高溫可達25度，感受溫暖，西半部日夜溫差大。

氣象達人彭啟明在臉書發文表示，今日白天天氣不錯，不過入夜溫度仍會下滑，但不會像前兩日那麼冷，溫度將緩慢爬升，「明後天會更好」，預估未來一、兩周會是回溫、回穩的天氣，比春節期間還來得溫暖。

至於未來一周天氣究竟如何？氣象主播戴立綱表示，明日起冷空氣減弱，連續三日天氣晴朗，不過輻射冷卻會使得日夜溫差大，各地低溫都在14度以下；周四、周五（2/2、2/3）東北風增強，迎風面有局部短暫雨，氣溫也隨之下降，中南部則天晴；周六、下周日（2/4、2/5）華南水氣帶東移，全台各地有雨。