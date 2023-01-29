不少人都嚮往財富自由，一名網友分享同事家中分完財產，在收假日就傳訊通知，明天不會回去上班了，也透露自己拿到一間房與現金2500萬，讓他好奇拿到這些財產就能退休嗎，引起眾人熱議，許多人認為2500萬現金已足夠，未來日子可以過得簡單又舒服。

原PO在PTT女板發文，連假最後一天，交情好的同事傳LINE告知過年期間分到家裡財產，拿到一間房子跟2500萬現金，因此決定直接離職，也不打算跟上司報告，明天就不去上班了，讓原PO好奇「1間房+2500萬現金，在高雄就可退休嗎？」

貼文引起網友熱議，「一輩子賺不到2500（萬）+房」、「可以啊！乖乖定存儲蓄險就好了」、「2500買房當職業房東就好」、「2500萬現金可以退休，若是資產的話還不行」、「這幾年很多這種的，差不多都是上一輩走了分土地」、「吃利息就算1%啦，一年約24萬，一個月2萬高雄很好過了」。

也有人認為同事年紀輕的話，可再找份輕鬆工作，「我去年分一間房加3000萬，現在就隨便找個爽缺而已」、「先爽玩個一年，又不是不能再找工作，隨便找個38k低薪爽缺混日子」、「如果繼續工作，不會找壓力大，就做輕鬆一點打發時間，還穩定有錢領的工作」、「隨便找個非責任制的工作，都爽爽過」。