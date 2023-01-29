台中龍井深夜傳改裝車競速 警鎖定18車並持續稽查取締

台中市龍井區中華路二段及中圳路口附近日前深夜疑有多輛改裝車競速飆車，相當擾人，以致有網友於臉書PO文，怒批「是不是真的吃撐了沒事幹」；烏日警分局29日表示，經擴大搜尋已鎖定18輛改裝車通知車主到案說明，其中7輛車主涉妨害公眾安寧經查證屬實，將依社會秩序維護法裁罰，未來將持續執行稽查取締。

有網友日前於臉書粉絲專頁「爆料公社」PO文稱，龍井區中華路二段、中圳路口有數輛改裝車競速狂飆，怒批「我真的很想問問…，平常一個月來一兩次，大過年的一次來三天，是不是真的吃撐了沒事幹」，更表示「改裝車真的沒有不好，身邊還是有很多愛車人士，但是你們這樣毀壞改裝車的名聲，讓人家覺得改裝車就是沒素養」。

烏日警分局29日表示，經擴大調閱案發地點路段（日）周邊監視器搜索，目前已鎖定18輛改裝排氣管及車體車輛，發現行駛過程有違法違規等行為之危險駕車者，已通知車主到案說明，若有違法將依涉公共危險罪嫌函送法辦；其中7輛因噪音、喧嘩而妨害公眾安寧者，經查證屬實，將依社會秩序維護法裁罰。另，有關車輛改裝部分將舉發移送車籍所在地監理機關、噪音部分移請環保機關檢視相關影像後召回檢測。

考量危險駕車好發於深夜時段，為維護本市安寧秩序並保護用路人安全，台中市政府警察局26日起責由烏日分局及相鄰之清水分局每日針對民眾經常反應、陳情檢舉及易發生危險駕車路段，規畫執行移動式測速照相及守望稽查取締勤務，並全程開啟警示燈公開執法，提升見警率，以有效防制危險駕車情事。

台中市政府警察局也說明，市警局於111年配合環保局辦理「環、警、監聯合稽查」計119場次，攔檢車輛計有1145輛，環保局現場依據噪音管制法舉發噪音超標計有653件，較110年45場次、舉發噪音超標236件，增加了74場次、舉發噪音超標增加417件；另，員警執行一般勤務發現疑似噪音車輛，111年通報上傳「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」計有5573件，較去年同期通報上傳3782件，增加1791件。