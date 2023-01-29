前副總統陳建仁出任行政院長，由於陳建仁現為中研院基因體研究中心特聘研究員，中研院證實，總統府已於112年1月27日去函，借調陳建仁擔任行政院長。台大政治系教授左正東指出，大家還忽略一個重要的細節，陳建仁當初卸任副總統，回任中研院擔任特聘研究員，而中研院隸屬於總統府，當時的副總統是陳建仁，等於陳建仁管轄的一個單位去聘用他自己，這有沒有利益衝突的問題？

左正東今(29日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，陳建仁當初卸任副總統，回中研院擔任特聘研究員，沒有任何瑕疵嗎？有人說他很高風亮節，有人說中研院待遇更加優渥，所以大家都在到底哪邊較優渥打轉。但我們忽略一個重要的細節，中研院是隸屬總統府，當時的總統是蔡英文、副總統是陳建仁，等於陳建仁讓自己所管轄的一個單位去聘用他自己，至於有沒有利益衝突的問題，當時沒有人特別注意。

左正東接著指出，陳建仁如果是去外面的公司、國外的大學，都不會有這個問題。但是因為陳建仁的聘任案，是在卸任當天就生效，中研院啟動聘任陳建仁的程序，是他還在擔任副總統的時候就開始了，這裡頭有沒有利益衝突的問題。大家都沒有去追究，也沒有法律禁止，但是有無瑕疵呢？

左正東還點出，陳建仁擔任中研院特聘研究員期間，又擔任當時的台北市長候選人陳時中競選總部主委，這有沒有瑕疵呢？