寒流來襲，還是有不少民眾到陽明山平菁街與盛開的寒櫻合影留念。（張鎧乙攝）

民眾利用春節年假到陽明山平菁街拍攝盛開的櫻花。（張鎧乙攝）

民眾到陽明山平菁街與盛開的寒櫻合影留念。（張鎧乙攝）

民眾攜帶玩偶到陽明山平菁街，與盛開的寒櫻合影。（張鎧乙攝）

不少民眾穿著厚重衣物前往陽明山平菁街賞櫻。（張鎧乙攝）

重機騎士到陽明山平菁街與盛開的寒櫻合影留念。（張鎧乙攝）

陽明山櫻花季最早開花、號稱台北市最美走春路線之一的「平菁街42巷」寒櫻，1月下旬開始悄悄綻放，不少遊客趁春節假期最後幾天前往賞櫻，大年初七白天起雖然寒流持續發威，但許多民眾不畏低溫，穿著保暖衣物在街道上走動拍照，放眼望去，滿滿都是粉嫩寒櫻盛開，超級浪漫。寒櫻是臺灣原生種緋寒櫻（山櫻花）與日本山櫻的嫁接雜交品種，此品種開花期早且開花性良好，植株略能耐熱，多在台北士林、北投的山區一帶栽植，每年花季為2至3月。