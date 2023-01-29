陽明山櫻花季最早開花、號稱台北市最美走春路線之一的「平菁街42巷」寒櫻，1月下旬開始悄悄綻放，不少遊客趁春節假期最後幾天前往賞櫻，大年初七白天起雖然寒流持續發威，但許多民眾不畏低溫，穿著保暖衣物在街道上走動拍照，放眼望去，滿滿都是粉嫩寒櫻盛開，超級浪漫。寒櫻是臺灣原生種緋寒櫻（山櫻花）與日本山櫻的嫁接雜交品種，此品種開花期早且開花性良好，植株略能耐熱，多在台北士林、北投的山區一帶栽植，每年花季為2至3月。
陽明山櫻花季最早開花、號稱台北市最美走春路線之一的「平菁街42巷」寒櫻，1月下旬開始悄悄綻放，不少遊客趁春節假期最後幾天前往賞櫻，大年初七白天起雖然寒流持續發威，但許多民眾不畏低溫，穿著保暖衣物在街道上走動拍照，放眼望去，滿滿都是粉嫩寒櫻盛開，超級浪漫。寒櫻是臺灣原生種緋寒櫻（山櫻花）與日本山櫻的嫁接雜交品種，此品種開花期早且開花性良好，植株略能耐熱，多在台北士林、北投的山區一帶栽植，每年花季為2至3月。
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