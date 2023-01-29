小嫻（黃瑜嫻）是演藝圈著名的運動女神，國標舞、潛水、爬山、騎單車、重訓、跑步和瑜伽都難不倒她，今（29日）是年假最後一天，小嫻PO到海邊運動的辣照，身材結實又有料，讓網友看得目不轉睛。

今（29日）是年假最後一天，全台各地普遍晴朗或多雲，小嫻趁著好天氣到海邊做運動，並把照片上傳到社群平台，寫道：「把握年假的最後一天，放鬆一下，祝福大家開工大吉，平安順利。」接著，她鼓勵網友積極地實踐年後的計畫，「想做什麼就勇敢的去做，你一定可以的。」

照片中，小嫻露出一口整齊的皓齒，對著鏡頭張嘴燦笑，過肩長髮被暖陽曬出天使光，隨著海風閃閃發亮，而她不畏低溫，在海邊只穿黑色運動內衣和短褲，身材結實、無贅肉，也沒有惱人的小腹。

小嫻把榻榻米鋪在沙灘，在上方做棒式等運動，事業線和北半球一覽無遺，加上她甜美、陽光的笑容，美到迷倒網友，留言區讚聲連連：「笑容燦爛真漂亮喔」、「太美了，好身材」；另外，有網友好奇小嫻雖然在恆春，但穿這樣不會冷？對此，小嫻回覆：「有太陽的地方不冷。」

小嫻和金剛去年5月分手，便把心力完全放在自己的身上，2022年的最後一天還取得恆春半島解說員的證書，當時她許下兔年新願望：「增強英語口說能力」、「完成鐵人三項挑戰」、「完成半馬及全馬挑戰」。