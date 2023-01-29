史上最長的春節假期今（29）日收假，受惠中台灣天氣晴朗，遊客紛紛舉家出遊走春，帶動主題樂園人潮倍增、業績均開出紅盤！其中，麗寶樂園渡假區春節長假估計磁吸超過40萬人潮，無論OUTLET商場、飯店、主題樂園，業績表現均亮眼；劍湖山世界同樣湧入翻倍的10萬人潮，業績看增逾5成，主題樂園業者大發一筆過年財！

麗寶樂園渡假區表示，今年農曆春節因長假效應及疫情趨緩，年初一到初五的入園人數是去年同期的翻倍成長，加上去年底新開幕的「熊大的麗寶小鎮」加持帶動下，探索世界和園內的商場、餐飲等業績皆開出紅盤！

包括麗寶OUTLET MALL商場最低下殺2折起，掀起搶購熱潮，尤以運動休閒、餐飲美食、家電等業種，業績表現最為亮眼，館內餐飲名店如瓦城、添好運、這一小鍋、涓豆腐、星野肉肉鍋等主題餐廳，現場皆需候位超過2個小時；而麗寶福容大飯店、賽車主題旅店幾乎天天滿房，停車場更是一位難求！

麗寶樂園渡假區受惠於緊鄰國道一、三、四號，成為另類國道休息站，在收假尾聲也迎來一波大量返鄉、出遊潮，讓整體業績加乘。麗寶樂園渡假區表示，2月份接連而來的228連假，園區內的主題樂園、飯店、賽車場也將陸續推出好康優惠，期盼出遊效應持續挹注業績，再創另一波紅盤。

劍湖山世界表示，今年為疫情解封後的第一個春節連假，民眾紛紛走出戶外旅遊，劍湖山世界推出「花現狂歡慶典」主題活動，有全新彩虹劇場大秀「拉丁美洲狂歡慶典」，新設施「飛越恐龍谷」，以及今年特別在兒童玩國推出了全球首座戽斗星球樂園，吸引親子客到劍湖山同樂，春節長假入園人潮上看10萬人次，園區內的劍湖山渡假大飯店平均住房率高達9成以上。

此外，看準學生們還在放寒假以及2月份228長假隨之到來，劍湖山世界1月30日至2月28日趁勢推出春遊劍湖山活動，全民優惠價499元，午後1點入園價399元吸客。

九族文化村則表示，今年春節長假總入園數估計超過6萬人次，年增1成以上。九族文化村打鐵趁熱，1月30日至2月5日期間推出每人優惠價750元，加碼贈送日月潭纜車入園當天不限次搭乘體驗，期望讓旅遊熱潮持續不間斷。