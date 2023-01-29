搭高鐵如果遇到長輩要求讓座，你會答應嗎？一名55歲的男子因為買不到對號車票，開口要求年輕女乘客把位置讓給他，遭到拒絕後竟然現場大暴走，先嗆女乘客不懂敬老尊賢，還說「年輕人站一下會死嗎」，貼文一出讓眾多網友看了相當火大，而這名男子還頻頻出現在留言串中回擊：「身正不怕影子斜」。

「今天遇到一個超過分的女人！」一名55歲的男網友在臉書社團《嘉義綠豆大小事》發文表示，自己的腿腳不方便，日前搭高鐵時買不到對號車票，他原本想上車碰碰運氣，看有沒有空的座位，不料列車進站後竟被大量乘客塞爆。

原PO表示，當下他馬上叫某位坐著的年輕女子讓座，但對方回應，「這位置是我買的，為什麼要給你坐？」原PO不甘示弱地開嗆，「年輕人站一下會死嗎？」還要求女子敬老尊賢，直說：「我們付的錢都一樣，憑什麼說位置是你買的？」

貼文曝光後，原PO慘遭群起撻伐，網友留言痛批，「知恥近乎勇，你比較厲害，無恥近乎神勇」、「我有買位置的話，叫我站一下，我真的會死」、「是不是反串，怎麼如此有勇氣」、「這人不只腳有問題吧」、「腿腳不好，多站一下也不至於會死」。

事後，原PO仍相當堅持自己的看法，還在貼文底下留言回嗆網友，「年輕人有手有腳為什麼一定要坐？不懂人情世故」、「我年紀比她大一倍」、「身正不怕影子斜」、「太多目無尊長的人」，一連串的發言讓網友看傻眼。