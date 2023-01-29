有騎士在路口停等紅燈時，見對向有輛機車未開車燈，正當他提醒「沒有開燈」，沒想到該機車下秒撞車倒地。

神預言來的？有騎士晚間行經在宜蘭縣宜蘭市新興路與和睦路路口時，剛好路口亮起紅燈，他便將停下來停等，而前方正好有輛機車未開啟大燈，當他急喊提醒對方「沒有開燈」，豈料，沒開大燈的機車便攔腰撞上後方1輛違規轉彎的雙載機車，急煞與碰撞的聲音立刻引起也在停等紅燈的其他騎士注意；對此，網友則表示「三寶撞三寶，最好的End」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段46秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於宜蘭縣宜蘭市新興路與和睦路路口，騎士晚間正在路口停等紅燈時，見前方有輛機車沒開車燈騎過來，他才剛開口提醒「沒有開燈」，下秒便聽見急煞以及碰撞的聲音，還引起其他的騎士注意。

從另外一個視角可看見，當時後方有輛雙載機車正跨越雙黃線要左轉，沒想到就被未開燈的機車攔腰撞上，2輛機車倒地，然而，一旁還停有輛載滿瓦斯桶的貨車，所幸未造成更大的意外。

影片一出，網友紛紛留言表示「一個不開燈一個雙迴線迴轉，雙寶碰在一起」、「三寶撞三寶，最好的End」、「兩邊都蠻詭異的，一邊不開燈一邊不看對向直接轉」、「這情況大概開不開都要撞上去」、「遇到違規有沒有開他都不會看的」、「車牌的戰傷，看來是老三寶了」、「神預言來的」、「最近不知道為什麼？路上沒開燈的變多了」。