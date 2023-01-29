巨大（9921）集團農曆年前通過透過子公司Gaiwin B.V.之盈餘資金，轉投資美國專業室內自行車品牌Stages Cycling，整體投資金額為2,000萬美元。其中，650萬美元取得Stages Cycling的32.5％普通股股權，同時以1,350萬美元取得該公司之可轉換公司債。

巨大集團表示，投資主要目的為擴展集團於室內騎乘（indoor cycling）領域的事業版圖，也是完整建構自行車騎行生態圈（ecosystem）策略拼圖的重要一塊。

巨大進一步表示，Stages品牌創立於2009年，主要產品為室內自行車與功率計，目前為北美商用室內自行車領導品牌之一，近年重點開發的雲服務也在室內健身產業擁有相當的受眾基礎，許多大型連鎖健身中心都是Stages的客戶。

此外，在室外騎行領域產品，Stages所銷售的功率計及碼表，在一般自行車消費者間也享有極佳的口碑。目前Stages因供應鏈混亂、疫情後家用室內健身市場衰退、美國通膨升息等大環境因素，短期表現受到影響。但巨大集團仍看好室內騎乘之長期發展，期望未來投資後，能整合雙方的優勢，強化營運效率，提升獲利表現。

巨大集團表示，透過室內與室外騎行工具結合，可以提供消費者更全方位的騎乘體驗，讓戶外騎乘者體驗完整的室內訓練以及雲端線上課程，也將室內健身客群帶到戶外，享受戶外騎乘的樂趣，全面滿足消費者室內室外、線上線下騎行品質兼備的需求。

此外，藉由雙方策略聯盟，巨大集團將可利用雙方在室內室外專業騎行運動領域的品牌優勢，有效整合雙方製造與市場通路資源，以期發揮最大綜效，一方面藉此提高產品與服務價值，另一方面為建構線上線下完整體驗之最佳騎乘生態圈布局，以達成逐步提升未來營運績效之長期目標。