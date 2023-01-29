美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日就表示，「麥卡錫4月份一定會來，而這次中國大陸的反應絕對是加碼，甚至會在台灣領空的邊緣開始有新的摩擦」，引發討論。

吳子嘉29日在網路節目《董事長開講》中表示，「麥卡錫4月份一定會來，麥卡錫是美國歷史上最弱勢的一個議長，他明年又要選舉，怎麼可能不來？」吳子嘉強調，「麥卡錫為了他個人的利益，他要領導所謂的『抗中派』，一定要來的」，吳子嘉也提到，「而這次中國大陸的反應絕對是加碼，加碼的理由很簡單，因為白宮有事要求北京」。

吳子嘉最後更說，「白宮跟北京早已經講好了，就是四月份讓解放軍去做秀，秀到爽了，讓台灣被教訓一頓之後，中國大陸就會很有面子」，因此吳子嘉也預言，「不只環台軍演，還會有在台灣領空的邊緣，開始有新的摩擦」。