比高鐵還快！近日一張罰單照片在網路上流傳，屏東有名駕駛因為超速被拍下，後來收到罰單，上方竟印著「超速666公里」，掀起網路熱議，如今背後真相也因此曝光！

資深汽車媒體人「Andy老爹」在臉書分享一張罰單照片，並寫下「這是開火箭上高速公路的意思…」，只見畫面中，疑似屏東東港分局東港派出所警員製發的超速罰單上，該路段限速60公里，不過經測速後竟高達726公里，一共超出速限「666公里」，依法開罰1600元，不過畫面中只有局部紅單內容，看不出明確時間地點。

貼文曝光後吸引超過2萬人按讚，網友紛紛留言表示，「超速666公里只罰1600，佛心啊！」、「這是在“戰備道”拍到的嗎？F16起飛？」、「原地起飛的概念…」、「太厲害了，我在Horizon 5都開不到這個速度」、「老鐵，刷一波火箭666」，就連苗栗縣政府消防局臉書小編都留言笑稱「如果我們家能這麼快就好了」。

經查證後，該起事件發生在2013年，當時駕駛行經該違規地點，限速為60公里，經測速時速為72公里，原違規超速12公里，但因警員誤植，造成罰單違規事實欄錯誤，經東港分局發現錯誤後，已主動將屏警違規撤銷，如今照片再度被翻出，仍引起網友熱議。